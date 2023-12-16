خراااب بيوت مستعجل”.. هتدفع فاتورة كبيرة شركة الكهرباء تحذر المواطنين من الأجهزة الكهربائية التي تؤدي إلى رفع فاتورة الكهرباء 

تعتبر الكهرباء من الأمور الأساسية التي يحتاج إليها الإنسان بشكل مستمر ولا يستطيع الاستغناء عنها ولكن قد يعاني البعض في نهاية كل شهر من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء لهذا أعلنت شركة الكهرباء والطاقة أنه يوجد عدد من الأجهزة الكهربائية يؤدي استخدامها إلى رفع فاتورة الكهرباء الشهرية وحذرت المواطنين من استخدامها لهذا يريد العديد من الأشخاص معرفة هذه الاجهزة وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

الأجهزة التي ترفع فاتورة الكهرباء

يرغب عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية معرفة الأجهزة الكهربائية التي تؤدي إلى رفع فاتورة الكهرباء، حيث أوضحت شركة الكهرباء والطاقة هذه الأجهزة والتي جاءت كما يلي:

السخان الكهربائي والتكييف سعدان من الأجهزة التي تستهلك كمية كهرباء كبيرة جدا لهذا يجب عدم استخدامهم بكثرة وعدم وضع الفيشة فيها الكهرباء طول الوقت.

الديب فريزر أو الفريز.

المكواة الكهربائية حيث أنه رغم صغر حجمها إلا أنها تستهلك كمية كهرباء كبيرة جدا لهذا يجب استخدامها عند الضرورة القصوى فقط.

الأجهزة الكهربائية التي تستهلك كهرباء عالية جدا

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الاجهزة الكهربائية التي تستهلك كهرباء عالية الأمر الذي جعل شركة الكهرباء والطاقة توضح أن الكتل الكهربائي الذي يستخدم في غلي الماء لعمل المشروبات الساخنة يعد من الأجهزة الكهربائية الصغيرة في الحجم ولكنها تستهلك كمية كهرباء عالية جدا لهذا تنبه الشركة على الأفراد عدم تشغيل إلا عند الحاجة فقط قم بعد ذلك فصل الفيشة من الكهرباء وذلك لأن وضع الفيشه فى الكهرباء يعمل على استمرار سحب الكهرباء حتى وان لم يتم تشغيله وهو ما يؤدي إلى رفع فاتورة الكهرباء الشهرية.