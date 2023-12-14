ألحق اتجوز قبل فوات الأوان.. أسعار الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر بالمصنعية والسعر العالمي

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 على مستوى جميع الأعيرة، حيث حافظ سعر الذهب عيار 21 على أحدث ارتفاع له بزيادة تقدر بنحو 25 جنيهًا، ليتجاوز الحاجز البالغ 2800 جنيه، وكما استقرت أسعار الذهب عيار 24 على زيادة آخرى قدرها نحو 29 جنيهًا، فعلى الساحة العالمية، ثبت سعر أونصة الذهب عند 1983 دولارًا بعد تسجيل انخفاض، وفي الفقرات التالية، وسنقوم بعرض متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لتقديرات أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

أسعار الذهب اليوم تتراوح كالتالي:

– لعيار 24: 3223 جنيهًا.

– لعيار 21: 2820 جنيهًا.

– لعيار 18: 2417 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم يبلغ 22560 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر بالمصنعية

في مصر، يُعرف سعر الذهب بالمصنعية كمبلغ مالي يتم إضافته إلى سعر الذهب الخام الرسمي بعد عملية الصاغة، وتتفاوت قيمة المصنعية بحسب نوع جرام المشغولات الذهبية، وتختلف بين التجار والأماكن بنسبة تتراوح بين 5% و10% من قيمة المشغولات المباعة.

وعلى الساحة العالمية، يواصل سعر الذهب الارتفاع بالدولار خلال تداولات البورصات العالمية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 ما يعادل 2031 دولارًا، ويصل سعر الشراء إلى 2030 دولارًا.