تقديم موعد امتحانات نصف السنة 2023 2024 في العراق لجميع المراحل.. تعرف على التفاصيل

بدأ البحث والتساؤل حول حقيقة تقديم موعد امتحانات نصف السنة 2023 2024 في العراق رغبةً في معرفة الموعد الصحيح لكي يستعدون لها بشكل جيد، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن كافة المواعيد المتعلقة بسير العملية التعليمية داخل دولة العراق في مختلف مدنها، واليوم سنتطرق لتوضيح كافة المواعيد التي تخص الامتحانات وأيضًا العطلات.

موعد امتحانات نصف السنة 2023 2024 في العراق

يتساءل الطلاب حول حقيقة تقديم موعد امتحانات نصف السنة في العراق ولكن وزارة التربية العراقية لم تنوه إلى هذا الأمر حتى وقتنا هذا، وبالنسبة للموعد المقرر لامتحانات نصف السنة في دولة العراق سيكون بتاريخ 27 يناير لعام 2024 لكافة الطلاب والطالبات داخل دولة العراق وتستمر حتى 9 فبراير لعام 2024.

اجازة قادمة في العراق

أعلنت الجهات المسؤولة داخل دولة العراق أنه سيتم تعطيل الدوام بشكل رسمي في مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات داخل دولة العراق بأكملها يوم 18 ديسمبر الجاري نظرًا لأن هذا اليوم سيُصادف يوم الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية في العراق.

جدول العطلات الرسمية في العراق 2024

يتساءل الكثيرين حول مواعيد العطلات في دولة العراق وجاءت على النحو التالي وهي: