رابط كشوفات اسماء المشمولين في نقل النفوس pdf الوجبة الجديدة عبر موقع وزارة الداخلية العراقية

أطلقت وزارة الداخلية العراقية كشوفات الوجبة الجديد من نقل النفوس أمام جميع المواطنين العراقيين، وذلك بعد مراجعة وفحص دقيق لجميع الطلبات التي تم تقديمها بواسطة السجل المدني المتواجد في كل محافظة، على أن تم ذلك بشكل إلكتروني من قبل المواطن مما يُسهل عليه في إنهاء الإجراءات الهامة والحصول على أعلى كفاءة من الخدمات الإلكترونية، كما توفره الوزارة، وفي هذا سنوضح لكم كيفية استخراج كشوفات اسماء المشمولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق.

إطلاق كشوفات الوجبة الجديدة من نقل النفوس 2023

تعتبر خدمة نقل النفوس من أهم الخدمات الإلكترونية المتواجدة على موقع حكومة المواطن، حيث إن هناك ملايين المواطنين الذين يستفيدون من هذه الخدمة في العراق، لتُساهم بشكل كبير في تغيير اسمائهم واللقب الخاص بهم، إضافة إلى أنه عقب الانتهاء من مراجعة الطلبات المقدمة، يتم العمل على إطلاق الكشوفات في هيئة كشوفات بحيث يسهل القيام بمعرفة أسماء المشمولين في هذه الخدمة، ويمكن الإطلاع عليه كما سنوضحه لكم في الفقرة التالية.

كيفية الإستعلام عن كشوفات نقل النفوس 2023

هناك بعض الخطوات للقيام بإستخراج كشوفات أسماء المشمولين في نقل النفوس، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-