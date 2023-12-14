تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في العراق 2023.. حقيقة أم شائعة

تزامنًا مع استمرار الدراسة في دولة العراق في جميع محافظاتها دون استثناء أيَا منهما، بدأ البحث من قبل الكثيرين حول تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد رغبةً في معرفة هذا الخبر حقيقة أم شائعة متداولة ما بين الأشخاص داخل مدن العراق، وكل هذا سنتطرق لتوضيحه بالتفاصيل من خلال مقالنا هذا بالإضافة إلى جدول العطلات الرسمية داخل دولة العراق.

تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

يتساءل الطلاب في دولة العراق حول حقيقة تعطيل الدوام الرسمي غدا ولكن وفقًا لما ورد من قبل الجهات المسؤولة أن الدوام مستمر ولا يوجد تعطيل غداً في دولة العراق، وأنما التعطيل سيكون يوم 18 ديسمبر الجاري لعاك 2023 لمختلف القطاعات الحكومية داخل محافظات دولة العراق بسبب يوم الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، وبالنسبة لباقي العطلات القادمة فسنتطرق لتوضيحها فيما يلي:

اجازة رأس السنة في دولة العراق ستكون يوم 1 يناير لعام 2024.

عطلة الجيش العراقي وستكون يوم 6 كانون الثاني لعام 2024.

وبالنسبة لعيد النوروز سيكون في شهر مارس 2024.

اجازة شهر رمضان المبارك ستكون في شهر أبريل.

بالنسبة لعطلة رسمية في تكريت ستكون يوم 9 أبريل.

اجازة عيد الأضحي وم 10 ذي الحجة.

اجازة عيد العمال في شهر مايو وعيد الاستقلال يوم 5 يوليو.

عطلة رأس السنة الهجرية يوم 16 يوليو..

والجدير بالذكر بالنسبة لموعد امتحانات نصف السنة في العراق لكافة الطلاب والطالبات في جميع مدن ومحافظات العراق ستكون يوم 27 يناير لعام 2024 وتستمر حتى 9 فبراير وفي حال أي تغييرات تطرأ على هذه المواعيد سنوفيكم بكافة التفاصيل بشكل مباشر.