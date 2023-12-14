لي معاه دولار يلحق يبيعه|.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء 14 ديسمبر 2023

ثبتت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس، 14 ديسمبر 2023، في عدة بنوك حكومية وخاصة، وشركات صرافة نشطة في السوق المصرفي، وذلك على خلفية تأثير حركة سعر الدولار على الصعيدين الوطني والدولي، بعد إعلان نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، وكان مجلس الفيدرالي الأمريكي قد أعلن أمس الأربعاء استقرار سعر الفائدة الأمريكية في اجتماعه لشهر ديسمبر، الأمر الذي أثر على الأسواق العالمية للعملات الأجنبية وأظهر تأثيرًا ملحوظًا على مؤشر الدولار الأمريكي.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية 14 ديسمبر

– في بنك مصر، سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

– في البنك التجاري الدولي Cib، وصل سعر الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

– في مصرف أبوظبي الإسلامي، كان سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

– في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 30.8380 جنيه للشراء و 30.9357 جنيه للبيع.

– سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي كان 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع صباح اليوم.

– سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر كان 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع صباح اليوم.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 14 ديسمبر

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 48.90 جنيه و49 جنيهًا للشراء، و49.10 جنيه و49.20 جنيه للبيع.