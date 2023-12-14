الجامعات الجزائريه تحدد موعد امتحان السداسي الأول+ امتحان السداسي الأول الجزائر

موعد امتحان السداسي الأول والذي ينتظره العديد من الطلاب، ومع تزامن واقتراب الامتحانات، يجد الطلاب أنفسهم في منافسة قوية لمراجعة دروسهم وحفظها، وذلك لكي يتم تحصيل النقاط المرجوة في السداسي الأول، وعدم اللجوء إلى دوامة الاستدراكات، كما أن هناك بعض الطلاب من الذين يتهافتون على الدروس المطبوعة، لعدم حضورهم المحاضرات.

موعد امتحان السداسي الأول

موعد امتحان السداسي الأول، تم الإعلان من قبل العديد من الجامعات الجزائرية عن بدء امتحانات السداسي الأول، وذلك خلال الأسبوع الثاني من يناير القادم، ويمكن للطالب النجاح في السداسي عند حصوله على جميع الوحدات التعليمية “UE”، كما يمكن للطالب الحصول على المعدل العام الذي يساوي أو يزيد عن 10/20 من خلال تعويض المعدلات التي حصل عليها في جميع الوحدات التعليمية وفق معاملها.

امتحان السداسي الأول الجزائر

يسمح للطالب الذي لم يتمكن من الحصول على السداسي، ما يلي: