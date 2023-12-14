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الجامعات الجزائريه تحدد موعد امتحان السداسي الأول+ امتحان السداسي الأول الجزائر
موعد امتحان السداسي الأول والذي ينتظره العديد من الطلاب، ومع تزامن واقتراب الامتحانات، يجد الطلاب أنفسهم في منافسة قوية لمراجعة دروسهم وحفظها، وذلك لكي يتم تحصيل النقاط المرجوة في السداسي الأول، وعدم اللجوء إلى دوامة الاستدراكات، كما أن هناك بعض الطلاب من الذين يتهافتون على الدروس المطبوعة، لعدم حضورهم المحاضرات.
موعد امتحان السداسي الأول
موعد امتحان السداسي الأول، تم الإعلان من قبل العديد من الجامعات الجزائرية عن بدء امتحانات السداسي الأول، وذلك خلال الأسبوع الثاني من يناير القادم، ويمكن للطالب النجاح في السداسي عند حصوله على جميع الوحدات التعليمية “UE”، كما يمكن للطالب الحصول على المعدل العام الذي يساوي أو يزيد عن 10/20 من خلال تعويض المعدلات التي حصل عليها في جميع الوحدات التعليمية وفق معاملها.
امتحان السداسي الأول الجزائر
يسمح للطالب الذي لم يتمكن من الحصول على السداسي، ما يلي:
- أن يقوم بالتسجيل في الامتحان الاستدراكي، وذلك بالتقدم لاختبارات مواد الوحدة التعليمية (UE) التي لم يتحصل عليها، أو حصل في المواد لها على نقاط تقل عن 10/20.
- كما يمكن استبدال نقاط الامتحان النهائي بنقاط الاستدراكي، أما جميع النقاط الأخرى يتم الاحتفاظ بها.
- في حال عدم حصول الطالب على السداسي بعد الاختبارات الاستدراكية، يتم الاحتفاظ بالوحدات التعليمية (UE)، والتي حصل فيها على معدل يساوي أو يزيد عن 10/20.
- الطالب يمكنه الانتقال من السنة الأولى إلى الثانية، في حالة حصوله على سداسيين في نفس السنة، مع الحصول فيما لا يقل عن 50 بالمائة من الأرصدة للسنة الأولى.
- كما يمكن للطالب أن ينتقل من السنة الثانية إلى الثالثة، في حالة حصوله على أربعة سداسيات في نفس المسار، أو حصوله ما لا يقل عن 80 بالمائة الأرصدة لأول عامين، ومع الحصول على جميع الوحدات التعليمية(UE) من السداسيات الأربعة.