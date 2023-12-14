ظهور نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم 2023 pdf بالتقاعد في المغرب.. تعرف على التفاصيل
ينتظر كافة الأشخاص داخل المغرب ظهور نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم 2023 pdf رغبةً في معرفة التفاصيل التي تخص النتيجة، حيث نوهت الجهات المسؤولة عن طريقة استخراجها بكل سهولة ويُسر وبشكل إلكتروني توفيرًا على الأشخاص الوقت والجهد، وكان من المفترض الإعلان عنها أمس، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذه النتائج.
نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم 2023 pdf
تسعى الجهات الحكومية داخل المغرب في توضيح كافة التفاصيل التي تخص نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم، حيث أنها حددت موعد الإعلان عن النتائج لكي يكون بتاريخ 13 ديسمبر ولكن حتى هذه اللحظة لم تُعلن الجهات المسؤولة عن أي تفاصيل تخص هذا الأمر، ولكي تتمكن من استخراجها بكل سهولة ويُسر يُمكنكم القيام بهذه من خلال اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:
- قم بالانتقال إلى رابط موقع وزارة التهذيب مباشرةً.
- انقر على خانة نتائج الانتقاء الأولي لعام 2023-2024.
- اضغط على أيقونة الكشوفات واختر المدينة التابع لها.
- وستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص نتيجتك.
ما هي وظائف مباراة التعليم بالمغرب؟
توجد العديد من الوظائف الخاصة بمباراة التعليم بالتقاعد داخل المغرب وهي:
- جهة العيون الساقية الحمراء 216 منصبجهة طنجة تطوان الحسيمة 2184 منصب.
- جهة مراكش أسفي 2503 منصب.
- جهة الدار البيضاء سطات 3888 منصب.
- جهة درعة تافيلالت 1528 منصب.
- جهة الشرق 1428 منصب.
- جهة كلميم واد نون 323 منصب.
- أما بالنسبة جهة سوس ماسة 1326 منصب
- جهة الرباط سلا القنيطرة 2826 منصب.
- جهة بني ملال خنيفرة 1961 منصب.
- جهة الداخلة واد الذهب 86 منصب
- جهة فاس مكناس 1730 منصب