ظهور نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم 2023 pdf بالتقاعد في المغرب.. تعرف على التفاصيل

ينتظر كافة الأشخاص داخل المغرب ظهور نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم 2023 pdf رغبةً في معرفة التفاصيل التي تخص النتيجة، حيث نوهت الجهات المسؤولة عن طريقة استخراجها بكل سهولة ويُسر وبشكل إلكتروني توفيرًا على الأشخاص الوقت والجهد، وكان من المفترض الإعلان عنها أمس، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذه النتائج.

نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم 2023 pdf

تسعى الجهات الحكومية داخل المغرب في توضيح كافة التفاصيل التي تخص نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم، حيث أنها حددت موعد الإعلان عن النتائج لكي يكون بتاريخ 13 ديسمبر ولكن حتى هذه اللحظة لم تُعلن الجهات المسؤولة عن أي تفاصيل تخص هذا الأمر، ولكي تتمكن من استخراجها بكل سهولة ويُسر يُمكنكم القيام بهذه من خلال اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالانتقال إلى رابط موقع وزارة التهذيب مباشرةً.

انقر على خانة نتائج الانتقاء الأولي لعام 2023-2024.

اضغط على أيقونة الكشوفات واختر المدينة التابع لها.

وستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص نتيجتك.

ما هي وظائف مباراة التعليم بالمغرب؟

توجد العديد من الوظائف الخاصة بمباراة التعليم بالتقاعد داخل المغرب وهي: