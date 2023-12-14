شوف الحلقة الجديدة قبل أي حد.. عثمان 140 مترجمة عربي+ عرض مسلسل المؤسس عثمان

عثمان 140 مترجمة عربي، يتصدر عثمان 140 مترجمة عربي محركات البحث على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر المسلسل من أكثر المسلسلات التركية متابعة في الآونة الأخيرة سواء من الجمهور التركي أو الجمهور العربي، ويترقب الجمهور عرض الحلقة القادمة من مسلسل عثمان بكل حماس، وذلك لما ستحمله الحلقة من أحداث مشوقة.

عثمان 140 مترجمة عربي

عثمان 140 مترجمة عربي، يبحث المتابعين عن عثمان 140 مترجمة عربي على شبكة الإنترنت لمتابعة الحلقة الجديدة، حيث يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أنجح الدراما التاريخية التي عرضت في تركيا ويحقق نسب مشاهدة عالية جدا على صعيد المجتمع العربي أيضا، ويعتبر المسلسل تكملة لقصة المسلسل التاريخي قيامة ارطغرل والذي حقق نجاحا كبيرا أيضا وقت عرضه.

عرض مسلسل المؤسس عثمان لأول مرة في نوفمبر عام 2019، وهو من بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت ومن إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، ويحكي المسلسل عن الحقبة الزمنية التي تخص نشأة الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان وأهم المصاعب والتحديات التي تواجهه في تحويل الدولة العثمانية إلى دولة قوية على جميع النواحي سياسيا واقتصاديا وعسكريا، بالإضافة إلى الحروب والصراعات التي تواجه المؤسس عثمان مع التتار والمغول والصليبيين.

عرض مسلسل المؤسس عثمان

يعرض المسلسل أسبوعيا على قناة ATV التركية مساء الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويتم ترجمة الحلقة في اليوم التالي من عرضها في تركيا على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويتساءل الكثير من المتابعين عن تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة المسلسل على شاشة التلفاز بدلا من مواقع الانترنت، وتردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات كالتالي: