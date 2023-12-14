زيادة رواتب المتقاعدين في العراق.. وزارة المالية العراقية تكشف عن زيادة جديدة

كشفت وزارة المالية في العراق عن وجود زيادة جديدة لجميع المتقاعدين في المحافظات، بما يؤهلهم بالحصول عليها سواء للقطاعين المدني والعسكري، إضافة إلى أن الزيادة المنوط صرفها تبلغ نحو 100 ألف دينار عراقي يتم العمل على صرفها مع توزيع رواتب شهر ديسمبر الجاري 2023، على أن تختلف الزيادة من متقاعد إلى أخر وفقًا للدرجة الوظيفية التي خرج عليها المتقاعد من الوظيفة التي كان عليها.

صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023

وأوضحت وزارة المالية العراقية، أن دائرة المحاسبة ستقوم في الأيام القليلة المقبلة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ديسمبر، بما تشمل زيادة 100 ألف دينار عراقي على الرواتب الأساسية للمتقاعدين، فضلاً عن الوزارة حريصة على إيداع الرواتب في المواعيد الرسمية بجميع ماكينات الصراف الألي لكي يتمكن كافة المستفيدين من الحصول عليها دون أدنى مشاكل أو عقبات.

رسائل نصية لإستلام رواتب المتقاعدين

وأشارت وزارة المالية، أن جميع المصارف المعنية في العراق، تستعد من أجل استكمال كافة الإجراءات اللازمة للحصول على رواتب المتقاعدين سواء المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، حتى أن الوزارة تقوم بإرسال رسائل نصية لجميع المستفيدين من أجل الإستعداد للحصول على الرواتب الخاصة بهم، وذلك في جميع محافظات العراق وبغداد وكافة المعنيين بالصرف لإستلام رواتبهم.