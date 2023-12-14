بمميزات رائعة.. سيارة فيات تمويل بنك البركة+ شروط اقتناء سيارة من بنك البركة

سيارة فيات تمويل بنك البركة وذلك بعد إعلان بنك البركة الجزائر، عن تمويل السيارات من خلال تفعيل الشراكة مع شركة السيارات الجزائرية “فيات”، كما تعد هذه المبادرة تجربة للشراء، وذلك من خلال التمويل بطريقة “المرابحة” التي تتوافق تمامًا مع المبادئ للشريعة الإسلامية، ويعد انطلاق هذا المصنع، ثورة كبيرة في عالم اسعار السيارات، والتي يرغب فيها المواطن وينتظرها في السوق الوطنية.

سيارة فيات تمويل بنك البركة

سيارة فيات تمويل بنك البركة, يحرص بنك البركة على التعاون مع شركة “فيات” الجزائرية لتسهيل حصول المواطن على سيارة فيات أكثر من الفترة الماضية، كما تسلط هذه المبادرة الضوء على عدد من العناصر الأساسية منها “تسليم. السيارة في الوقت المحدد”، و”عملية التمويل السريعة”، و”التوفر من خلال القطر الوطني”، كما يتمكن المواطن من اقتناء السيارة التي يريدها، من خلال تحديد أقرب صالات عرض السيارات له باستخدام شبكة المعارض فيات الجزائرية.

شروط اقتناء سيارة من بنك البركة

يوجد بعض الشروط التي تم وضعها للحصول على سيارة فيات من بنك البركة الجزائري، وهي كالتالي: