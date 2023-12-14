ممكن تاخد كيلو او اتنين زيادة.. صرف السكر الحر+ حصة الفرد من السكر

صرف السكر الحر بقرار من وزارة التموين، حيث يتم طرح كميات من السكر الحر على البطاقات التموينية، تبدأ من كيلوجرام من السكر إلى اثنين وفقًا لعدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية، ويأتي هذا القرار عقب أزمة السكر، والتي أدت إلى ارتفاع سعر السكر خلال الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى نقصانه في عدد من الأماكن.

صرف السكر الحر

صرف السكر الحر، أصدر وزير التموين الدكتور على المصيلحى، توجيهًا وزاريًا بتاريخ 7-12-2023، بشأن السكر الحر والذي من المقرر بدء العمل به مباشرة، يتضمن ما يلي:

زيادة الكميات المعروضة من السكر الحر، وذلك لسد الاحتياجات المطلوبة.

بموجب هذا القرار الوزاري، سيتم صرف كيلو من السكر الحر على البطاقة التموينية التي تضم 3 أفراد أو أقل.

كما يتم صرف عدد 2 كيلو من السكر الحر على البطاقة التموينية التي تضم 4 أفراد مستفيدين أو أكثر.

يبلغ سعر الكيلو نحو 27 جنيهًا يتم دفعها نقدًا، إلى جانب قيمة الدعم المقرر لكل بطاقة تموينية.

حصة الفرد من السكر

تقرر صرف السكر الحر لجميع المنافذ التموينية عن طريق مخازن شركات الجملة منها الشركة العامة، والشركة المصرية، ليتم صرفها للمواطن وفق ما يلي: