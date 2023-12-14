شوف اسمك فيهم ولا لأ.. رابط كشوفات الرعاية الاجتماعية+ كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

رابط كشوفات الرعاية الاجتماعية، يبحث عنه الكثير من المواطنين، حيث حاولت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التسهيل على الناس في العراق من خلال الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين يستفيدون من الرعاية الاجتماعية في دفعة ديسمبر 2023، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم المعلومات بشكل تدريجي لتجنب التكدس في المكاتب الحكومية، في هذا المقال سنستعرض إليكم قائمة المستفيدين والشروط المطلوبة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية في هذه الدفعة.

رابط كشوفات الرعاية الاجتماعية

رابط كشوفات الرعاية الاجتماعية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تسعى جاهدة لتزويد المواطنين بالمعلومات المهمة حول كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدورة الأخيرة لعام 2023، سيتم تفعيل رابط كشوفات الرعاية الاجتماعية بعد مراجعة جميع الطلبات المقدمة، حيث تجري حاليًا عمليات مراجعة الوجبة السابعة أو الأخيرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعند الانتهاء من هذه العمليات، سيتم رفع كافة الكشوفات التي تحتوي على أسماء المستفيدين في الرعاية الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الأيام القادمة، حتى يتمكن جميع المواطنين المتقدمين الحصول على هذه الكشوفات عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

يمكنك البحث عن اسمك في منصة مظلتي عبر اتباع الخطوات التالية: