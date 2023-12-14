مسلسل المتوحش الحلقة 35 مدبلجة على mbc 1 اسرار جديدة يكشفها يامان عن جوفان

مسلسل المتوحش الحلقة 35، ينتظر عرضها الحصري الجمهور العربي من شتى الدول بفارغ من الصبر، المتوحش مسلسل حقق نجاح كبير في تركيا وفي جميع الدول بعد أن تم عرضه الفترة الأخيرة عبر منصة شاهد vip التي تستطيع دائماً أن تحصل على حقوق عرض أهم الأعمال، شهدت الحلقة الماضية أحداث مثيرة للأهمية.

و تبدأ الحلقة عندما تقوم رويا بتجهيز الغداء من أجل يامن ويكون خلف الزجاج الاز ويتعجب عما يحدث ويتمنى أن يكون هو مكان يامان وأن يشعر بالغيرة لأنه استطاع أن يخطف حبيبته رويا، وهذا ما يزيد من كره لشقيقه، على الرغم أن يامن يفعل المستحيل لحماية اخواته لكن لن يتفهم الاز الأمر ويصمم على موقفه، تابعوا معنا السطور التالية لكي نتعرف معاً على أحداث مسلسل المتوحش الحلقة 35.

مسلسل المتوحش الحلقة 35

قبل نهاية الحلقة 34 يتلقى يامان مكالمة تليفونية من المستشفى و يخبرونه أن أوموت أغلق باب الغرفة بالمفتاح ولا يريد فتح الباب ولا أتحدث ودخل في بوبة غضب شديدة، لم ينتظر يامان كثيراً بل يذهب مسرعاً إلى المستشفى لكي يعلم ما الذي يحدث، يشعر أوموت بالحزن الشديد لأن لا أحد يشعر بما يعيش فيه ولا أحد يسأل عنه والجميع ينشغلون عنه لكن لا يعلم أو موت ما الذي يمرون به ودفعهم إلى عدم الرد دون قصد، مما يخطط الاز لكي يبعد يمان عن رويا بأي شكل فهل ينجح ما يخطط له.

خلال الحلقة 35 تشاهدون أحداث قوية تقلب الأمور رأساً على عقب تزيد من تعلق وتشويق الجمهور المشاهد لمتابعة المزيد من الأحداث، سوف يعرض المسلسل المتوحش من يوم الأحد وحتى يوم الخميس على منصة شاهد vip عبر شاشة mbc 1 في الساعة 6.30 مساءً بتوقيت مصر الساعه 7.30 مساءً بتوقيت السعودية.

أبطال مسلسل المتوحش