موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور يناير 2024،أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 25 شهر يناير 2024، حيث يتم نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور شهرياً لعدد كبير من المواطنين السعوديين طبقا لشروط الاستحقاق التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية، والتي تنسعى دائماً على لمساعدة عدد كبير من المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد نزول الضمان الإجتماعي المطور دفعة يناير 2024. والشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في الحصول على الضمان الإجتماعي المطور….

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور يناير 2024

وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد نزول الضمان الإجتماعي المطور شهر يناير 2024 والتي من المقرر أن يتم صرفها في الاثنين الموافق 1 يناير 2024 والموافق 19 جمادي الآخر 1445 هـ.

كما صرحت وزارة الموارد البشرية عن رواتب الضمان الإجتماعي المطور 1445 سوف تكون بالزيادة الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة بنسبة 20% لجميع المستفيدين، وسوف يتم صرف هذه الزيادة بشكل دائم وليس هذا الشهر فقط، وإليكم الزيادة المقررة سواء للعائل أو التابع….

إذا كان العائل يحصل على 1100 ريال سعودي سوف يقوم بصرف 1320 ريال سعودي.

أما التابع الذي يقوم بصرف 550 ريال سهودي سوف يقوم بصرف 660 ريال سعودي.

الحد الأقصى لرابت الضمان الإجتماعي المطور للأسرة الواحدة 5 آلاف ريال سعودي.

ما هي شروط الحصول على الضمان الإجتماعي المطور 1445