PDF جديد عبر الموقع الرسمي ..كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023

بدأ البحث يزداد في الفترة الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة شهر ديسمبر 2023، والتي ظهرت بالفعل على الموقع الرسمي للوزارة الموجود على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر وأنستجرام، فهذا الراتب يتم إيداعه في صورة دفعات شهرية فقط للذين تم استيفاء شروط التأهيل عليهم من فقراء وأيتام وأرامل وغيرهم وذلك للمساعدة في تحسين مستواهم المعيشي وتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنك بكل سهولة التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بتقنية PDF من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية والتي قامت بدورها بفحص جميع طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، وفي هذا الوقت فلقد تم الانتهاء من أعداد الكشوفات ولكن يتم عرضها الآن على وزير العمل ثم سيتم رفعها على الموقع الرسمي وإبلاغ الهيئات المختصة بالأمر، وغليكم طريقة الاستعلام عن الأسماء:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل العراقية.

أو التوجه لمنصة مظلتي.

انقر على اختيار الرعاية الاجتماعية.

والآن قم باختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

انقر على زر تحميل الكشوفات.

وعلى الفور سيتم تحميل الكشوفات التي تحتوي على أسماء المقبولين.

شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية

وبعد التعرف على رابط الحصول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فالآن سنقوم بالتذكير بشأن شروط التأهيل في الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت على النحو التالي: