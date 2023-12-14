لوعايز بطارية عملاقة عندك هاتف سامسونج Samsung Galaxy M34 5G بسعر ومواصفات رعيبة

هاتف Samsung Galaxy M34 5G يمتاز ببطاريته العملاقة والتي تُعد من أكبر بطاريات الهواتف الذكية المتوفرة في السوق اليوم. تُتيح هذه البطارية للمستخدمين استخدام الهاتف طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة الشحن كما يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل، والتي توفر صورًا وألوانًا نابضة بالحياة كما أنه مزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجا بكسل، والتي تُنتج صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G

الهاتف يتيح دعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

يتوافق الهاتف مع شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.

تأتي الأبعاد الخارجية للهاتف بقياسات 161.7×77.2×8.8 ملم، ويبلغ وزنه 208 جرام.

تم استخدام مواد عالية الجودة ومتانة في تصنيع الهاتف، وتتمثل في البلاستيك.

الشاشة تظهر بشكل النوتش في منتصفها، وهي من نوع Super AMOLED، بحجم 6.5 إنش وبدقة 1080×2340 بكسل كماتتميز بكثافة بكسلات 396 بكسل لكل إنش، تردد 120 هيرتز، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس.

الذاكرة الداخلية للهاتف تصل إلى 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2، مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 أو 8 جيجا بايت

يتيح الهاتف إمكانية زيادة التخزين عبر بطاقة ذاكرة تصل إلى 1 تيرا بايت، ويتم وضعها في مكان الشريحة الثانية.

يعتمد الهاتف على معالج Samsung Exynos 1280 بتقنية 5 نانو، بالإضافة إلى معالج رسومي Mali-G68، الذي يتشابه مع المعالج المستخدم في Samsung A53.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2.

تضم الكاميرا الخلفية ثلاث عدسات؛ الأولى بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8، وتدعم المثبت البصري الثانية بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 لتصوير زاوية واسعة، والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 لتصوير الماكرو، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

يتيح الهاتف تسجيل فيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ويدعم أيضًا تسجيل فيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يتمتع الهاتف بميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

يتيح الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac ويدعم الـ Dual-band و Wi-Fi Direct.

يدعم البلوتوث بإصدار 5.3 مع دعم خاصيتي A2DP و LE.

يتيح الهاتف تحديد الموقع الجغرافي بفضل نظام GPS بالإضافة إلى أنظمة الملاحة الأخرى مثل GLONASS و GALILEO و BDS.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مع زر الطاقة المدمج، ويدعم أيضًا خاصية Face Unlock لفتح الهاتف بواسطة الوجه.

يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب عبر البرامج، وكذلك مستشعر الجيروسكوب والبوصلة.

منفذ سماعات الأذن بحجم 3.5 ملم مدعوم.

يأتي منفذ USB بنوع Type C ويدعم خاصية OTG.

تأتي البطارية بسعة 6000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة Samsung One UI 5.1.

متاح بألوان الأزرق والفضي واللبني.

سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G في السعودية ومصر