أسماء مشمولين الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة pdf لشهر ديسمبر 2023 حسب المحافظة عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يهتم المواطنين بمعرفة رابط استخراج أسماء مشمولين الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة pdf لشهر ديسمبر 2023 لأنهم ينتظرون رفع الكشوفات منذ شهر ونصف وكان من المقرر أن يتم صدور الكشوفات مطلع الأسبوع الجاري 10 من ديسمبر، ولكن لم يتم إعلان أي أخبار جديدة عن صرف المستحقات أو نشر اسماء المشمولين، تم على الدفعة السابعة عدد كبير من المواطنين من محافظات العراق المختلفة صلاح الدين وكربلاء وكركوك وأربيل وبغداد والبصرة وباقي المحافظات.

مما أتاحت الوزارة فرصة التسجيل للنساء وكان إجمالي عدد المتقدمين على هذه الدفعة فيما يقارب 100 ألف ويتم قبول 70 ألف فقط بعد إجراء فحص وبحث اجتماعي للتأكد من أهلية الاستحقاق، لأن الرعاية الاجتماعية تستهدف الفئة البسيطة ومحدودي الدخل لكي توفر لهم دخل شهري، اليوم عبر السطور التالية ننشر لكم رابط أسماء مشمولين الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة pdf لشهر ديسمبر 2023.

أسماء مشمولين الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة pdf لشهر ديسمبر 2023

فريق كبير من وزارة العمل يقوم بدوره تجاه المواطنين من فئة الاستحقاق على أكمل وجه ويحاول أن يساندهم ويرفع عنهم العبء بتقديم مساعدة مالية يحصلون عليها بموافقة الوزارة، خلال الساعات القليلة القادمة تنشر وزارة العمل برئاسة أحمد الأسدى بيان رسمي بموعد رفع كشوفات الدفعة السابعة لكي تطمئن المواطنين وأن هناك دفعة سابعة ولا صحة لإلغاء الدعم نكرر دائماً هذه المعلومة لأن هناك صفحات تتلاعب بأعصاب المواطنين وتنشر أخبار غير صحيحة، ومن خلال موقعنا البديل نقدم لكم كل معلومة جديدة بشكل صادق وعند نزول الكشوفات ننشر لكم فوراً.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشوفات المشمولين 2023

الحصول على كشوفات المشمولين لجميع الدفعات والواجبات الاجتماعية تتم بشكل إلكتروني لذا عليك اتباع ما يلي: