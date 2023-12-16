للجزائريات.. منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر بقيمة 800 دينار مُتاح التقديم الآن

من ضمن النتائج التي يتم البحث عنها الآن منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بدولة الجزائر، فهي من ضمن أهم المساعدات المالية التي أطلقتها الحكومة لمساعدة المساء الجزائريات الذين ليس لديهم دخل شهري أو الذين يحصلون على دخل لا يكفي احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس في ظل الظروف التي تتعرض لها البلاد في الآونة الأخيرة حيث بلغت قيمتها 800 دينار جزائري.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

وجهت الحكومة السعودية بأنه يمكن الآن التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وذلك للنساء الجزائريات الماكثين في البيت والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 وحتى 40 عام والذين يقيمون بصورة مستمرة على الأراضي الجزائرية والذين يتوافر بهم شروط استحقاق المنحة التي حددتها الجهات المنوطة بالأمر، ويمكنهم بكل سهولة التقديم عبر اتباع هذه الخطوات:

زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل المتاح على شبكة الإنترنت.

اضغط على منحة البطالة والتي من بينها منحة المرأة الماكثة بالمنزل.

حددي الآن الولاية التي تتبعين لها واكتبي كافة البيانات التي يحتاج إليها الموقع.

أرفقي الأوراق والمستندات اللازمة.

اضغط على زر الحفظ.

شروط الالتحاق بمنحة المرأة الماكثة

وقامت الوزارة بالتذكير بشأن شروط الالتحاق بمنحة المرأة الماكثة في البيت 2024، والتي جاءت على النحو التالي: