“احدث وجبة” spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الاخيرة بغداد وعموم المحافظات مظلتي

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية pdf يبحث عنها الكثير من المواطنين في الدولة العراقية لمعرفة هل تم قبولهم في الدعم الذي يقوم البرنامج بتقديمه أم لا، فالعراق تقدم دعم ومساعدة مالية لكل الفئات المحتاجة، لتساعدهم على العيش في الحياة في ظل الظروف العصيبة، وفي السطور القادمة سنعرض لكم خطوات الاستعلام.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في الدعم المقدم من الوزارة، وذلك من خلال تخصص موقع رسمي للاستعلام مثل موقع وزارة العمل..

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية .

سوف تظهر على الشاشة الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يقوم المتقدم بكتابة جميع المعلومات الشخصية المطلوبة منه في أماكنها المحددة.

من الضروري المتقدم يتحقق من المعلومات التي قام بإدخالها.

ثم بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

وأخيرا يقوم المتقدم بتنزيل الكشوفات التي تحتوي على الأسماء ويبحث عن اسمه، ويعرف هل تم قبوله أم لا.

حيث يتم الإعلان عن هذه الأسماء كل شهر عبر هذا الموقع الرسمي والحصول عليها بكل سهولة.

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لكل مواطن بعد أن قام بالاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 وتم قبوله، عليه إتمام باقي الأوراق والإجراءات، حيي يجب أن تكون هذه المستندات المطلوبة متوفرة للحصول على الدعم: