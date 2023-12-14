موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 ورابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024 بالرقم القومي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، التي ينتظره عدد كبير من أصحاب المعاشات وكانت وزارة التضامن الإجتماعي أكدت على حرصها الدائم لمساعدة عدد كبير من الأسر وخاصة أصحاب المعاشات لأنه مصدر الدخل الوحيد لهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف معاشات شهر يناير 2024…

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

حيث أكدت الدكتورة “نيفين القباج” أن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 سوف تكون في الموافق الإثنين 1 يناير 2024، مشيرة إلى أن الصرف متاح من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وماكينات الـ ATM ، وفروع البنوك وشددت “القباج” على ضرورة الالتزام بالاحتياطات الاحترازية للحد من انتشار الأمراض.

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024 بالرقم القومي

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي على أن المستفيد من المعاش يمكنه الإطلاع على الزيادة الجديدة وقيمة المعاش من خلال الرابط التي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لموقع التأمينات الإجتماعية من هنا.

اضغط على استعراض المعاشات.

ثم ادخل الرقم القومي لصاحب المعاش أو المستفيد عنه.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش والزيادة الجديدة.

زيادة معاشات يناير 2024

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الزيادة التي سوف يتم صرفها على معاشات شهر يناير 2024 هي الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أشهر، والتي تم صرفها في شهر نوفمبر وأكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يتم صرفها بشكل دائم، ونفت “القباج” الأخبار التي يتم تداولها خلال الأيام الأخيرة بشأن إضافة زيادة جديدة على المعاشات مؤكدة أن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة.