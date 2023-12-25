من هُنـــا .. رابط التقديم علي منحة رمضان 2024 والشروط اللازمة

باقي القليل من الأيام على دخول شهر رمضان المبارك، الشهر تنتظره أمة الإسلام في جميع انحاء العالم، وتسعى الحكومة الجزائرية في مساعدة المواطنين، حتى يحسنوا مستوى المعيشة وتتوفر لهم حياة كريمة، وفي الساعات الأخيرة وزاد عدد الباحثين عن المنحة الرمضانية في الجزائر لعام 2024، والتي قد أعلنت الحكومة الجزائرية عنها في الأيام السابقة، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

التقديم علي منحة رمضان 2024

يعتبر شهر رمضان واحد من الشهور التي تتطلب ميزانية مرتفعة وعدد كبير من المنتجات طوال الشهر المبارك، ولهذا قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن تقديم منحة شهر رمضان المبارك لعام 2024، لعدد من الأسر ذات الدخل المحدود والذين لا يقدرون على أن يواجهوا ظروف المعيشة، حيث أنها أعلنت عن عدة شروط يجب أن تتوافر في المواطنين الذين يرغبون في أن يحصلوا على منحة رمضان الجزائر 2024م، وفيما يلي تلك الشروط اللازمة للتقديم بتلك المنحة:

المتقدم للمنحة حاصل على الجنسية الجزائرية

حسن سير وسلوك المتقدم للمنحة.

عدم توافر دخل شهر للمتقدم ويكون دخل ثابت.

المتقدم لا يملك أية عقارات او أصول.

ديانة المتقدم هي الإسلام

لم يصدر أي حكم قضائي على المتقدم من قبل.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة رمضان 2024 الجزائر

توجد جملة من المستندات اللازمة التي لا بد من أن يتم إحضارها لكي يتم تلقي تلك المنحة الخاصة برمضان للعام الجديد 2024م، حيث إن من ضمنها، كل ما يلي:

الصورة الشخصية للمتقدم.

صورة من الهوية الوطنية له.

شهادة ميلاد أصلية المتقدم.

رابط التسجيل في منحة رمضان 2024

يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على استمارة الاشتراك التي يمكن إحضارها من مصلحة الشؤون الاجتماعية الجزائرية، وبعد ذلك يملأ المتقدم الاستمارة، بالبيانات التي تطلب منه، ومن ثم يقوم بالتوجه إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية ليقدمها، وبعد ذلك يدخل على موقع المصلحة ويقوم بطباعة الاستمارة وملء بياناته عن طريق النقر على هذا الرابط، هنا.