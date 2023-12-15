هُنــا رابط تقديم اعتراضات نتائج السادس الإعدادي 2024

يعتني ويبحث عدد هائل من الطلاب للاطلاع على كيفية تقديم على التظلمات السادس الاعدادي 2023، وأكدت وزارة التربية والتعليم في العراق عن أن نتيجة الصف السادس الاعدادي ظهرت في عديد من المحافظات بنسبة نجاح عالية قد وصلت 80%، كما اكدت الوزارة بانه سيتم فتح باب تقديم على التظلمات وذلك الكثير من الطلاب الذين يشعرون بالظلم في نتائج الدور الثالث من أجل المجيئ الي المرحلة الآخرة، وفي ذلك سنتعرف عن رابط التقديم الخاص بالشكوات للصف السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث.

تقديم اعتراضات نتائج السادس الإعدادي

قامت وزارة التربية العراقية بالإسلام عن بدء التقديم الشكوات الخاصة بالصف السادس الإعدادي 2023، وقامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالتأكيد على هذا الأمر من أجل التيسير علي الطلاب في الحصول علي واجباتهم كاملة وذلك بعد اعلان نتائج الدور الثالث اليوم السابق ، وأكد الدكتور إبراهيم نامس الجبورى وزير التربية والتعليم العراقي بأنه سيتم فتح باب التقديم علي التظلمات علي نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث وسيكون مبلغ المادة الواحدة 3000 دينار عراقي، وعلي جميع الطلاب المشتركين في هذه التظلمات وذلك من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية، من هنا.

تقوم بعد ذلك بالضغط علي نتائج التظلمات.

اختيار نتائج “السادس الاعدادي الدور الثالث”.

يقوم باضافة جميع البيانات المطلوبة.

يقوم بتحديد عدد المواد المتعلقة به.

النقر على زر “تقديم الطلب”.

رابط تقديم اعتراصات السادس الإعدادي

من الممكن أن تقوم بتقديم طلب اعتراض على النتيجة الخاصة بالصف السادس الإعدادي العراق من خلال النقر على هذا الرابط، الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإرفاقها لجميع الطلبة والطالبات.