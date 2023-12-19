أخيرًا هتعرف نتيجتك بسهولة .. رابط نتائج السبر الترشيحي سوريا 2023

يتم البحث من جانب المواطنين عن لينك الاستعلام عن نتائج السبر الترشيح 2024م في سوريا، حيث إن وزارة التربية والتعليم السورية كشفت عن تلك النتائج، وتجدر الإشارة بأنها تكون دورة متعلقة بالشهادة الثانوية العامة لعام 2024م، كذلك أن نتائج هذه الدورة تحدد مصير آلاف من الطلاب وتحدد إلى أي كلية سوف يلتحق بها الطلاب وزارة التربية والتعليم السورية وأيضاً وزارة التعليم العالي قاموا بإصدار لينك معين يقوم بتقديم نتيجة السبر الترشيحي الخاص بالعلمي والأدبي لامتحانات الثانوية العامة،

نتائج السبر الترشيحي سوريا

قامت الوزارة بالإعلان عن النتيجة الخاصة بالسبر الترشيحي سوريا، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة كشفت عن تنزيل النتائج الخاصة بها، عبر الموقع المتعلق بها، وتجدر الإشارة بأن تلك النتائج قد ظهر بعد الانتهاء من الامتحانات بأسبوعين، وقد انتهت الوزارة من تصحيح ومراجعة النتيجة بشكل رسمي، ومن الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك النتيجة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا، من هنا.

كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

النقر على زر “استعلام”.

نتائج اختبار الترشح لشهادة الثانوية العامة دورة2024

قامت وزارة التربية والتعليم السورية بإنشاء عدة لينكات مخصصة لإعلان نتائج شهادة الثانوية العامة لعام 2024، حيث إن الكثير من الطلاب يرغبون في معرفة ميعاد محدد لظهور النتيجة، وقد بينت الوزارة أن النتيجة ظهرت بالفعل، وهذا بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم السورية انتهاء جميع الإدارات التعليمية بجميع المحافظات من تصحيح الامتحانات، وقد تم رفع النتيجة من جانب الوزارة على موقع وزارة التربية السورية، من هنا.