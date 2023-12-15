هُنــا .. لينك الاستعلام اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر وزارة العمل العراقية

تعتبر الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج المهمة التي تمنحها الحكومة العراقية للمواطنين، لكي تقوم بتقديم الدعم للمواطنين الفقراء والأولى بالرعاية من غيرهم، وفي عام 2023 قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن انطلاق الوجبة الأخيرة المقدمة من الرعاية الاجتماعية، والتي تشمل 100 ألف أسرة أخرى، وفيما يلي سنتعرف على كيفية معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية آخر وجبة 2023، ما عليكم سوى متابعة ما سنقوله فيما يلي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يستطيع المواطنون الاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية آخر وجبة 2023، بواسطة الولوج إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العمل العراقية ويمكن ايضًا الولوج إلى المنصة المعروفة مظلتي الإلكترونية عن طريق الضغط هنا، وعند الولوج إلى الرابط سيتطلب منك أن تدخل الرقم الخاص بالبطاقة الذكية، ومن ثم النقر على تبويب “بحث”، سوف يتم عرض النتيجة الخاصة بالاستعلام، والتي تشمل المعلومات المراد الاستعلام عنها، المطلوب منك هو:

الاسم الخاص برب الاسرة.

الرقم الخاص بالبطاقة الذكية.

يتطلب منك إضافة المحافظة التابع إليها المتقدم

يتطلب منك إضافة المحافظة التابع إليها المتقدم أيضًا يحب إضافة اسم القرية التابع لها المتقدم.

موعد صرف الوجبة الأخيرة 2023 في العراق

يستطيع المواطنون أيضًا أن يستعلموا عن اسماء الرعاية الاجتماعية عن طريق زيارة فرع من فروع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وسيتم منح المساعدات المالية لكافة المواطنين المقدمة من برنامج الرعاية الاجتماعية لآخر وجبة لعام 2023 في شهر ديسمبر 2023، وتجدر الإشارة بأنه يوجد عدد كبير من المساعدات المقدمة من الحكومة العراقية لكافة المواطنين، ومن أبرز تلك المساعدات الوجبات يتم تقديمها من قبل الرعاية الاجتماعية.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية العراق

يمكن أن تنال على دعم الرعاية الاجتماعية إن توفرت بك الشروط التالية: