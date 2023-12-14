“حضر الورق والفلوس” رابط حجز شقق الاسكان الإجتماعي الإعلان رقم 18 شهر يناير 2024 ….والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبيبر من الأشخاص سواء الشباب أو الأسر محددي الدخل عن رابط حجز شقق الاسكان الإجتماعي الإعلان رقم 18 شهر يناير 2024، والذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والتعمير بالتعاون مع بتك التعمير والإسكان، كما صرح الدكتور”عاصم الجزار” الذي يشغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لشقق الاسكان الإجتماعي الجديدة 2024 والمساحات وأسعار الشقق والوحدات السكنية، والتي من المقرر أن يتم فتح باب الحجز لها يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، وأكد أنه من المقرر أن يتم طرح حوالي ما يقرب من 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب في مدينة أسيوط الجديدة ومدينتي والعبور الجديدة، وأكد أن الحجز سوف يكون من خلال الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان .

رابط حجز شقق الاسكان الإجتماعي

وأكد “الجزار” إلى أن المواطن الذي يرفي في حجز وحدة سكنية في الإسكان الإجتماعي عليه اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير من هنا .

يجب على المتقدم قراءة كراسة الشروط للإطلاع على الأسعار والمساحات المتاحة.

كما يجب على المتقدم إنشاء حساب جديد على الموقع.

ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانمات المدخلة.

سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل تحتوى على كلمة المرور ويجب ادخالها على الموقع مباشرة.

تأكد من صحة البيانات التي قمت برفعها على الموقع .

سوف يظهر أمامك رقم حساب يجب الإحتفاظ به لأنه سوف يكون رقم تحويل المبالغ المالية الخاصة بالوحدة السكنية التي ترغب في شرائها.

شروط حجز شقق الاسكان الإجتماعي 2024