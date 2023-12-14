بعد الزيادة الجديدة 1250 “موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2023” بداية من شهر ديسمبر

في ظل التحولات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية، يستمر الحديث حول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص كموضوع محوري يشغل بال الكثيرين، يتزايد اهتمام الموظفين بمعرفة تفاصيل ومواعيد تحديثات الرواتب، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، تشير الأحداث الأخيرة إلى أهمية الحد الأدنى للأجور كوسيلة لتحسين ظروف الحياة للعمال، ويعكس القرار الأخير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مدى اهتمام الحكومة بتعزيز الحقوق الاقتصادية للفئات ذات الدخل المنخفض.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص تمت خلال الفترة من يناير 2022 إلى يناير 2023، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه في يناير 2023.

ومن ثم ارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 3500 جنيه بداية من 2024.

نسبة الزيادة السنوية بلغت 100% للعام 2023، وهي زيادة تستهدف الشرائح ذات الأجور المنخفضة، وتعتبر نسبة غير مسبوقة وفقًا لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد.

يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس اهتمامها بالاستقرار والإنتاجية في ظل التحديات الحالية، مع الحرص على حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم.

يشمل القرار أيضًا إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بناءً على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بهدف تحقيق التوازن في مصالح الطرفين ودعم استقرار المنشآت.

يذكر أن هذا القرار جاء بعد اجتماع المجلس القومي للأجور بمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية وممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال.