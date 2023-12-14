رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وما هي الإجراءات المتبعة بعد تقديم الطلب ؟

الضمان الاجتماعي المطور برنامَج وضع من قبل وزارة الموارد البشرية والشئون الاجتماعية لخدمة محدودي الدخل والفقراء الذين يستحقون الزكاة، وتعدد صور الدعم لبرنامج الضمان المطور ما بين دعم مالي وصحي واجتماعي، حيث توفر لهم بجانب الدعم التأهيل لسوق العمل وإيجاد فرصة مناسبة لحصول المستفيد على فرصة عمل يستطيع منها العيش معتمدًا على نفسه، وبهذا يكون شارك البرنامَج في الدعم الاقتصادي للمملكة، وفي الأسطر التالية نتعرف على طريقة التسجيل في البرنامَج.

رابط التسجيل في الضمان المطور 1445

يمكك التسجيل في الضمان المطور والحصول على كافة امتيازات البرنامَج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل على حسابك في المنصة. اضغط المِلَفّ الموحد. ادخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة، ورقم حسابك البنكي. وبعد ذلك ادخل بيانات السكن بالتفصيل خاصة رَقَم البريد. ادخل بيانات الدخل، لابد أن تدخل بالتفصيل. اكتب أخر مؤهل تعليمي حصلت عليه في أثناء التقديم، ثم ادخل بيانات حالة التعليم الخاص بك. ادخل بيانات العمالة المنزلية إن وجد. في حالة وجود أي ترخيص لمزاولة مهنة أو نحوه، قم بالدخال جميع البيانات. ادخل جميع بيانات الممتلكات بالكامل. قم بإدخال التابعين، ثم أدخل جميع بيانات التابعين الخاصة بهم. الخطوة الأخيرة أكد المعلومات التي قمت بإدخالها، ثم اضغط موافق.

بهذا تكون قدمت طلب الضمان المطور.

ما المطلوب بعد تقديم طلب الضمان المطور؟

بعد تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال المنصة الوطنية الموحدة أو من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة على مستوى المملكة، يجب عليك متابعة الطلب من خلال الدخول إلى المنصة الوطنية الموحدة أو من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي، من اجل التدخل مباشرة عند عدم وجود خطأ قد يؤدي إلى عدم الأهلية.