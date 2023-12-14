“لو بقيت زيهم هيكون مصيرك السجن” !! إحالة أصحاب هذه البطاقات الشخصية فورًا إلى الأحوال المدنية!!

يبحث الكثير من المواطنين عن عقوبة البطاقات الشخصية حيث يعاقب القانون على استخدام بطاقة الرقم القومي للغير وذلك بالحبس والغرامة وذلك في القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المعدل ، ولا يحق لأي مواطن استخدام الرقم القومي لأي مواطن آخر حيث تعتبر بطاقة الرقم القومي دليل على إثبات شخصية صاحبها ودليل على الميلاد والوفاة ويستخدمها المواطن في جميع الإجراءات الحكومية في الدولة وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول عقوبة البطاقات الشخصية.

عقوبة البطاقات الشخصية

جاء في قانون العقوبات والأحوال المدنية عقوبة البطاقات الشخصية حيث تنص المادة 73 على ضرورة توقيع غرامة مالية على الأشخاص التي تستخدم البطاقة الشخصية للغير أو من يسمح لغيره باستخدام بطاقته الشخصية بالتواطؤ وذلك بتوقيع غرامه مالية لا تقل عن 500 جنيهًا مصريًا ولا تزيد عن 1000 جنيهًا مصريًا ، أو الحبس لمدة عام ، وتستعمل هاتين العقوبتين بدون تخفيف وذلك طبقًا لقانون العقوبات والأحوال الشخصية.

ما هي وقائع الأحوال المدنية ؟

بعد معرفة عقوبة البطاقات الشخصية بتوقيع غرامة مالية تصل إلى ألف جنيه وحبس لمدة عام يتساءل الكثير من المواطنين عن ما هي وقائع الأحوال المدنية وهي تعتبر وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وتنفذ مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جميع العقوبات الخاصة بالبطاقات الشخصية التي تم ذكرها ، فعلى جميع المواطنين الالتزام بالقانون وعدم الخروج عليه ، كما في حالة فقد بطاقة الرقم القومي يجب التوجه إلى أقرب مركز للأحوال المدنية وعمل محضر بدل فاقد للبطاقة الشخصية ، واستخراج بطاقة شخصية جديدة.