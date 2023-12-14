من حق كل مواطن يكون عنده بطاقة التموين “خطوات الاستخراج + الأوراق المطلوبة+ الشروط” .. بداية من عمر 6 أشهر

يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية عن خطوات استخراج بطاقة التموين وذلك بعد غلاء الكثير من أسعار المنتجات والسلع الأساسية ، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطوات استخراج بطاقة التموين حيث يحصل الفرد على سلع تموينية بأسعار مخفضة توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية في أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية ، ويتم توفير أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات استخراج بطاقة التموين.

خطوات استخراج بطاقة التموين

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين وخاصة المتزوجين الجدد عن خطوات استخراج بطاقة التموين والتي يتم توفيرها للكثير من المواطنين حيث يبلغ نصيب الفرد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا يحصل بها على السلع الاساسية من الزيت والسكر والسع الاضافية الاخرى ، كما يحصل الفرد على الخبز المدعم عن طريق البطاقة التموينية وإليكم خطوات استخراج بطاقة التموين.

أولًا يجب الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من هنا. ثم يجب الضغط على “التموين”. ثم قم باختيار “فصل اجتماعي جديد”. ثم قم بتسجيل جميع البيانات الجديدة. ثم قم بتسجيل جميع البيانات الخاصة والرقم القومي واسم صاحب البطاقة. ثم قم بادخال رقم الهاتف. ثم اضغط على “تأكيد الطلب”. ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

أسعار السلع التمونية شهر يناير 2024

بعد معرفة خطوات استخراج بطاقة التموين يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية شهر يناير 2024 حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن سعر السكر في التموين 13 جنيهاً للكيلو وسعر زجاجة الزيت 800 مللي 30 جنيهًا ، كما أن سعر المكرونة 8 جنيهات.