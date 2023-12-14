راجعين امتى؟!! موعد عودة الدراسة في العراق بعد الانتخابات في عموم المحافظات 2023

أطلقت وزارة التربية العراقية بيانًا هامًا يعلن فيه تعطيل الدراسة لمدة تصل إلى أسبوع، من 11 ديسمبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2023، يأتي هذا الإجراء في سياق استعدادات البلاد لإجراء الانتخابات المحلية الهامة لمجالس المحافظاتؤ يعكس هذا القرار التوازن الدقيق بين الالتزام بالتعليم والمشاركة الفعّالة في الحياة الديمقراطية، تلك الفترة الزمنية المحددة لتعطيل الدراسة تأتي لتمكين الطلاب والطالبات من المشاركة في هذا العمل الوطني الكبير، حيث يتم تحويل المدارس إلى مراكز انتخابية لضمان سهولة ويسر عملية التصويت للمواطنين.

موعد استئناف الدراسة في العراق بعد الانتخابات

بناءً على هذا القرار، سيتم منح الطلاب والطالبات إجازة رسمية لمدة أسبوع، حيث يتوقف النشاط الدراسي خلال هذه الفترة.

يشدد على أهمية تفهم الطلاب وأولياء الأمور لهذا الإعلان والالتزام بالتوقف عن حضور المدارس خلال تلك الفترة.

من المتوقع أن يتم استئناف الدراسة في يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، حيث يجب على الطلاب العودة إلى المدارس لمواصلة مسارهم الدراسي.

يحذر من أن أي غياب يتجاوز فترة التعطيل المعلنة قد يؤدي إلى تأثير سلبي على أداء الطلاب ويتم احتسابه كجزء من أعمال السنة الدراسية.

يتساءل الكثيرون عن أسباب تعطيل الدراسة في هذه الفترة، ويتمثل السبب الرئيسي في إجراء الانتخابات المحلية للمجالس المحلية.

يهدف ذلك إلى تحقيق مشاركة واسعة النطاق في العملية الديمقراطية وتأمين فرصة للمواطنين لاختيار ممثليهم في المستوى المحلي.

يجب على الجميع فهم أهمية هذا القرار وتقدير أهمية المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية، يشجع الجميع على الالتزام بالإجازة المعلنة والعودة بحماس إلى الدراسة بعد انتهاء هذه الفترة، حيث يسهم الجميع في بناء مستقبلهم العلمي والوطني.