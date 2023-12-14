منصة مظلتي…. أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات العراقية ديسمبر 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات العراقية ديسمبر 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل العراقية عن الإنتهاء من رفع أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك تيسيراً على المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس داخل الهيئات الحكومية والمكاتب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة ……

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية بالإطلاع على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم التي أعلنت عنه الحكومة العراقية للأسر من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وذلك من خلال صرف مبلغ مادي مع بداية كل شهر لسد احتياجاتهم وشراء ما يلزمهم من طعام وشراب، واكدت الوزارة إلى أن المواطن يمكنه وبكل سهولة الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية على الإنترنت .

أو زيارة منصة مظلتي.

يجب الضفط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم اضغط على الوجبة المراد الإطلاع عليها.

بعد ذلك اضغط على “تحميل”

بعد الإنتهاء من تحميل الكشوفات .

ابحق عن اسم المستفيد.

شروط الرعاية الإجتماعية العراق 2023

وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية والتي جاءت كالتالي: