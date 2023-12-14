بدل الراتب هتصرف اتنين “زيادة جديدة على رواتب شهر ديسمبر بنسبة 40%” .. بمناسبة السنة الميلادية 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من الموظفين عن الاستعلام عن الزيادة الجديدة في رواتب شهر ديسمبر 2023 حيث تم زيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة بقرار رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضية وقد وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأولى خلال شهر أكتوبر الماضي ، ويترقب جميع الموظفين موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة والتي تم صرفها لجميع الموظفين في شهر أكتوبر ونوفمبر الماضي ، وخلال السطور التالية نكشف عن الاستعلام عن الزيادة الجديدة في رواتب شهر ديسمبر 2023.

الاستعلام عن الزيادة الجديدة في رواتب شهر ديسمبر 2023

يبحث جميع الموظفين في جميع المديريات والوزارات والهيئات المختلفة في الحكومة المصرية عن الاستعلام عن الزيادة الجديدة في رواتب شهر ديسمبر 2023 وذلك بعد الإعلان عن الزيادة الاستثنائية الجديدة بقيمة 500 جنيه لجميع الطبقات الوظيفية في الحكومة المصرية ويمكن الاستعلام عن الزيادة الجديدة في رواتب شهر ديسمبر 2023 من خلال موقع وزارة المالية وذلك عبر الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة المالية من هنا. ثم قم بالدخول على رواتب الموظفين. ثم اضغط “الاستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة شهر ديسمبر 2023″. ثم ادخل الرقم القومي بشكل صحيح. ثم أكمل جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر رواتب شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة.

موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

يبحث جميع الموظفين عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 وذلك بعد الاستعلام عن الزيادة الجديدة في رواتب شهر ديسمبر 2023 وأعلنت وزارة المالية أن يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2023 هو أول أيام صرف رواتب شهر ديسمبر الجاري.