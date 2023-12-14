موعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf وسبب تأخير إعلان المشمولين بالوجبة السابعة

البحث قائم الآن من قبل المواطنين والمواطنات بالعراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث ينتظر المتقدمين على أحر من الجمر وفي هذه اللحظة إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن المشمولين بالبرنامج والذي سينزل لهم راتبهم من الرعاية كل شهر، وفي تقرير اليوم نوضح لكم آخر أخبار الرعاية الاجتماعية اليوم وكيفية استخراج أسماء المشمولين.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

ملحقات الوجبة السادسة هو آخر ما تم الإعلان عنه فيما يخص برنامج الرعاية الاجتماعية، وفي انتظار إعلان الوجبة السابعة الفترة القادمة، وكان من المفترض أن يتم إعلان أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر مظلتي قبل انتهاء عام 2023، ولكن تم تأجيل الإعلان عن المشمولين، وقد وضح معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن السبب وراء تأجيل إعلان الوجبة السابعة حتى الآن هو قلة الموظفين وبالتالي قلة الزيارات الميدانية التي يتم من خلالها التأكد من بيانات المتقدمين، ولكن خلال الفترة القادمة سيتم إتاحة كشوفات المشمولين الوجبة الأخيرة، حيث متوقع إعلان المشمولين يناير عام 2024.

تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قيل أن تأخير إعلان الوجبة السابعة من دعم الرعاية الاجتماعية هو عدم تجهيز الكشوفات المشمولين بعد وقلة الموظفين الذين يقومون بالبحث الميداني، ولكن بعد إعلان كشوفات الوجبة الأخيرة، سوف يتمكن المستفيدين من التعرف على شمولهم أو لا من خلال ما يلي: