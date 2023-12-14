هتشوف الجديد كله بضغطة واحدة.. استقبل الآن ترددات العام القادم دفعة واحدة نايل سات

مع حلول عام 2024 قد تقوم بعض القنوات بتغيير الإحداثيات الخاصة بها، ولهذا نجد الكثيرون يبحثون عن ترددات القنوات الجديدة 2024 قناة بقناة، ولكن في تقرير اليوم سنوضح لكم أنه بضغطة زر واحدة سوف تتمكن من تثبيت ترددات كل القنوات الجديدة لعام 2024 ودون الحاجة إلى تثبيت التردد الخاص بالقناة على حدى، فدعونا نوضح لكم كيف يكون الأمر.

ترددات القنوات الجديدة 2024

يمكن للمواطن بضغطة زر واحدة أن يقوم بتثبيت كل القنوات الجديدة في عام 2024 والقنوات التي قامت بتغيير تردداتها إلى التردد الجديد، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية اضغط على زر القائمة من الجهاز الخاص بك، ثم منها إلى قائمة الأقمار الصناعية.

ثم النقر “0000” وبعدها اختر النايل سات، وبعد اختياره النقر على زر “بحث” بالعلامة الزرقاء من جهاز الريموت.

ستظهر لك قائمة وبها خيار بحث عن الشبكة، قم بتفعيله إلى كلمة “فتح” بدلًا من “غلق”.

حدد نوع القناة وغيرها إلى القنوات المجانية.

بعدها انقر على زر “أدخل” من أجل البدء.

بعدها يبدأ جهاز الريسفر في تثبيت كل الترددات الجديدة للقنوات وبضغطة زر واحدة دون الحاجة إلى إدخال التردد الخاص بكل قناة على حدى.

طريقة تثبيت تردد قناة واحدة

وضحنا لكم طريقة تثبيت ترددات القنوات الجديدة 2024، حيث ستستغني عن الطريقة التقليدية القديمة التي تأخذ منك وقت لتثبيت الترددات قناة بقناة، ولكن إن رغبت في إضافة قناة واحدة فقط، فقم باتباع ما يلي: