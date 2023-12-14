وزارة المالية تعتمد زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بشروط محددة مع بدء التطبيق

يبحث العديد من المتقاعدين سواء كان متقاعد عسكري أو متقاعد مدني على تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين لدى وزارة المالية العراقية لذلك وضحت وزارة المالية بأن زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بشروط محددة لابد من توفيرها بالكامل للحصول على برنامج رواتب المتقاعدين بشكل دوري حيث أكد رئيس الهيئة العامة للتقاعد في العراق الأستاذ ماهر حسين رشيد بأن زيادة رواتب المتقاعدين قد تصل إلى 100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين العراقيين كما يتسلمون مبلغ مليون دينار عراقي وذلك لم يتطابق عليهم الضمانات اللازمة لدى وزارة المالية العراقية.

وزارة المالية تعتمد زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين

أكدت وزارة المالية العراقية بأن زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين سوف تكون لبعض الفئات المستفيدة من تلك الرواتب حيث تصل الزيادة الجديدة إلى مبلغ 100,000 دينار عراقي وسوف يتم الصرف في نفس الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين العراقيين بدون تغير في الموعد المحدد حيث يتم الصرف في نهاية كل شهر ميلادي ومن المتوقع سوف يكون في يوم 26 ديسمبر المقبل ويتم الصرف لجميع المستفيدين بالوزارة تحت ضوابط وشروط محددة لديهم.

المستندات اللازمة للحصول على رواتب المتقاعدين العراقيين