وزارة التربية العراقية “تكشف عن موعد امتحانات نصف العام في العراق لجميع الصفوف” 2024

تم الإعلان قبل وزارة التربية والتعليم العراقية حول موعد بداية امتحانات نصف العام للعام 2023-2024، تنشغل العديد من الطلاب والطالبات في العراق بالتحضير الجاد لمواجهة هذه التحديات التعليمية الهامة، يشير التاريخ المحدد لبداية هذه الامتحانات إلى أنها ستنطلق في اليوم الأخير من شهر ديسمبر الجاري، تحديداً في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023.

موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق