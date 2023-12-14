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وزارة التربية العراقية “تكشف عن موعد امتحانات نصف العام في العراق لجميع الصفوف” 2024
تم الإعلان قبل وزارة التربية والتعليم العراقية حول موعد بداية امتحانات نصف العام للعام 2023-2024، تنشغل العديد من الطلاب والطالبات في العراق بالتحضير الجاد لمواجهة هذه التحديات التعليمية الهامة، يشير التاريخ المحدد لبداية هذه الامتحانات إلى أنها ستنطلق في اليوم الأخير من شهر ديسمبر الجاري، تحديداً في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023.
موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق
- تمتد فترة امتحانات نصف العام لمدة أسبوعين، حيث يخضع الطلاب لاختبارات شاملة تغطي المنهج الذي تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول.
- يتساءل الكثيرون عن مستوى التحضير والاستعداد الذي قام به الطلاب لهذه الاختبارات، وهل تمكنوا من فهم واستيعاب المفاهيم بشكل جيد.
- من الجدير بالذكر أن بداية العام الدراسي في العراق كانت في شهر سبتمبر الماضي، حيث بدأت المدارس استقبال الطلاب لفصل دراسي جديد مليء بالتحديات والفرص التعليمية.
- وبعد مرور فترة من الدراسة والتعلم، يواجه الطلاب الآن اختبارات نصف العام التي تعتبر تقييماً حاسماً لفهمهم وتحصيلهم الدراسي.
- أما بالنسبة لموعد نهاية امتحانات نصف العام، فقد حدد يوم 13 يناير 2024 كتاريخ انتهاء هذه الفترة الاختبارية.
- وفي خضم تلك الأيام، ينتظر الطلاب بفارغ الصبر بداية إجازة نصف العام التي ستبدأ في اليوم التالي، وتستمر حتى الخامس والعشرين من يناير 2024.
- ومع بداية الإجازة، ينتقل الانتباه إلى مرحلة جديدة، وهي بداية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، حيث ينتظر أن يبدأ الطلاب الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 27 يناير 2024، وفقاً للجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم العراقية.
- يتطلع الطلاب إلى استمرار مسيرتهم التعليمية ومواصلة اكتساب المعرفة والمهارات.