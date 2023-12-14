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رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكامله 2024 و الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي
رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكامله 2024
رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكامله 2024، من أكثر الأمور التي يبحث عنها ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم لما يقدمه كارت الخدمات المتكاملة من مميزات وخدمات طبية، والتي تسعى من خلاله الحكومة المصرية على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكامله 2024….
رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكامله 2024
حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكترني للاستعلام عن موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكاملة والإطلاع على نتيجة الكشف الطبي والاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإليكم خطوات الاستعلام…..
- زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة.
- اضغط على أيقونة “الكشف الكبي على طالبي اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
- ثم اضغط على استعلام.
- يجب ادخال الرقم القومي للمواطن.
- ثم اضغط على أيقونة “بحث”.
- خلال دقائق معدودة سوف يظهر أمامك موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.
ما هي الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة 2024
حيث يتيح كارت الخدمات المتكاملة عدد من الخدمات ومنها:
- أن يتمكن حامل الكارت أن يجمع بين معاشين.
- كما يسمح لحامل الكارت استخدام جميع وسائل النقل العام مجاناً.
- يتيح الكارت لحامله أن يتعين بنسبة 5% في المؤسسات والشركات.
- يعفى حامل كارت الخدمات المتكاملة من الرسوم الجمركية على السيارات.
- يتيح الكارت لحامله الحصول على فرصة سكن من شقق الإسكان الإجتماعي.
- هذا بالإضافة إلى إعفاء حامب كارت الخدمات المتكاملة من دفع المصاريف المدرسية.