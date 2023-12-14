رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكامله 2024 و الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكامله 2024، من أكثر الأمور التي يبحث عنها ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم لما يقدمه كارت الخدمات المتكاملة من مميزات وخدمات طبية، والتي تسعى من خلاله الحكومة المصرية على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكامله 2024….

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكامله 2024

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكترني للاستعلام عن موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكاملة والإطلاع على نتيجة الكشف الطبي والاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإليكم خطوات الاستعلام…..

زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة.

اضغط على أيقونة “الكشف الكبي على طالبي اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

ثم اضغط على استعلام.

يجب ادخال الرقم القومي للمواطن.

ثم اضغط على أيقونة “بحث”.

خلال دقائق معدودة سوف يظهر أمامك موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

ما هي الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة 2024

حيث يتيح كارت الخدمات المتكاملة عدد من الخدمات ومنها: