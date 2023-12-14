اضبط تردد قناة ssc على النايل سات والعرب سات الناقلة لكأس العالم للاندية

قناة ssc من افضل القنوات الرياضية في السُّعُودية والوطن العربي، تمتاز القناة بنقل المباريات المحلية والعالمية، وكما تمتاز أيضا بجودة عرض HD، وفي هذا التوقيت يزداد البحث على قنوات ssc لقيامها بنقل مباريات كأس العالم للأندية، هذه المباريات التي ينتظرها عددا كبيرًا من متابعي كرة القدم، ومن خلال تقريرنا نستعرض معكم تردد القنوات على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، كما نذكر لكن اهم ما تقدمه القنوات من برامج.

ما هي محتويات قناة ssc السُّعُودية؟

تشتمل محتويات قنوات ssc السُّعُودية على تقديم العديد من البرامج والمباريات، والتي منها ما يلي:

مباريات كأس العالم للأندية، وغيرها العديد من المباريات حول العالم.

جميع مباريات الدوري السعودي، وغيرها أيضا من المباريات المحلية.

برامج تحليل المباريات الدولية والمحلية.

وليس هذا فقط كل ما تعرضه القناة، بل تقوم بعرض العديد من البرامج والرياضات الأخري، يمكنك متابع منصة القناة على الإنترنت.

تردد قنوات ssc على النايل سات والعرب سات

يمكنك مشاهدة قنوات ssc على القمرين الصناعيين العرب سات والنايل سات بعد إضافة تردد القنوات إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث إن تردد القنوات على القمرين كالتالي:

تردد قناة ssc السُّعُودية على نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ssc السُّعُودية على عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بعد إضافة الترددات على جهاز الاستقبال الخاص بك، ثم تقوم بالضغط على بحث، ليتم بعد ذلك تحميل القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بتلفازك وتقوم بمشاهدة القنوات ومتابعة المباريات.