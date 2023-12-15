طريقة وخطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي لتلقي وحدة سكنية 2024

يتطلع العديد من المواطنين الذين يريدون الحصول على وحدات سكنية بأقساط مريحة والتعرف على تلك المواعيد التي تتعلق بحجز وحدات سكنية، قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن فتح باب التسجيل بشقق الإسكان الاجتماعي في عدة محافظات مختلفة وذلك من خلال الإعلان رقم 18، وتم بدء التقديم اعتبارًا من الأحد الذي مضى الذي كان موافقًا 3 ديسمبر 2023، وتم رصد العديد من عمليات البحث لمعرفة رابط التقديم لشقق الإسكان وأهم الشروط المطلوبة للتقديم، لذا من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي والشروط اللازمة للحجز 2023.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي

فيما يتعلق بموعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي، ستقوم وزارة الإسكان الاجتماعي بطرح رابط لحجز هذه الشقق أمام جميع المواطنين الذين ينتمون إلى فئة الدخل المنخفض، ويتم تقديم هذه الفرصة للحصول على وحدات سكنية في مناطق متنوعة، حيث يتراوح حجم هذه الوحدات بين 75 و90 متراً مربعاً، حيث يتم تقديم الطلبات عن طريق رابط صندوق الإسكان الاجتماع، ثم اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع وزارة الاسكان الاجتماعي، من هنا، وذلك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بمجرد تسجيل الدخول، ابحث عن أيقونة “طلب تخصيص وحدة سكنية” أو أيقونة مشابهة

بعد النقر على الأيقونة، ستحتاج إلى تحديد رقم المشروع الذي ترغب في الحجز به، لذا قم بإدخال رقم المشروع الصحيح الذي تهتم به.

اختر المحافظة التي ترغب في الحصول على وحدة سكنية فيها من القائمة المتاحة، وقد يكون هناك خيارات متعددة للمحافظات، حدد المحافظة المناسبة لك.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح واكتبها بعناية، وقد تشمل هذه البيانات معلوماتك الشخصية، بيانات الاتصال، وتفاصيل المالية الخاصة بك.

قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة للتقديم مع الطلب، وقد يتطلب ذلك صور أو نسخ من بطاقة الرقم القومي، وشهادات الدخل، وأي مستندات أخرى ذات الصلة.

بعد استكمال جميع البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، اضغط على أيقونة “حفظ الطلب” أو أيقونة مشابهة لتقديم الطلب.

شروط الإسكان الاجتماعي

توجد سلسلة من الشروط اللازمة للاستفادة من تلك الشقق السكنية، منها: