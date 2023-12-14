خبر بمليون جنية “رواتب الموظفين شهر ديسمبر بزيادة جديدة قيمتها 1000 جنية” لهذه الفئات

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 حيث أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2023 وسيتم صرف رواتب شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي ، حيث تم صرف الزيادة الاستثنائية بقيمة 500 جنيهًا في شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين ، وذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها جميع المواطنين في الدولة المصرية وخلال السطور التالية نكشف عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023.

موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئات والوزارات المختلفة عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية المختلفة في جميع الهيئات في الحكومة المصرية ليصل الحد الادنى للأجور إلى 4000 جنيهًا مصريًا.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

بعد التعرف على موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 وذلك من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة في جميع شوارع الجمهورية أو عبر البنوك التجارية المختلفة أو عبر مكاتب البريد المصري ، وشددت وزارة المالية على جميع الموظفين ضرورة عدم التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلى وضرورة الالتزام بجدول صرف رواتب شهر ديسمبر المعلن من قبل الهيئة التابع لها الموظف.