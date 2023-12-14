هتلحق تصرف بيها شهر يناير “اضافة المواليد على بطاقات التموين” بدون شروط نهائيًا

إضافة تواريخ الميلاد إلى بطاقات التموين تعزز الفهم الدقيق لاحتياجات الأسر المصرية، فهي ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل خطوة استراتيجية في سياق السياسات الاجتماعية، يسهم هذا الإجراء في تحسين البرامج الغذائية وتوجيه الموارد بكفاءة، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا هذه المبادرة تتجاوز حدود الإدارة البسيطة للبيانات، حيث تعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين وتبني روابط أكثر تواصلاً بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، تكمن أهمية إدراج تواريخ الميلاد في تعزيز شفافية التوزيع وتحسين الإدارة الاستراتيجية للموارد، مما يعزز استدامة ورفاهية النظام الغذائي للمواطنين في مصر.

خطوات اضافة المواليد على بطاقات التموين

الخطوات لإضافة المواليد:

الدخول على بوابة مصر الرقمية.

ابدأ بزيارة بوابة مصر الرقمية للوصول إلى خدمات التموين.

اختيار أيقونة التموين:

اختر خدمات التموين من القائمة المتاحة على البوابة.

إضافة الأبناء غير المقيدين:

اختر هذا الخيار للبدء في عملية إضافة المواليد.

إدخال البيانات الشخصية:

قم بإدخال رقم هاتفك والرقم السري الخاص بحسابك على البوابة.

تسجيل بيانات الوالدة

أدخل أسماء الأم (الوالدة) والتي تسبق البداية في إضافة الأفراد.

تسجيل بيانات المولود

سجل اسم المولود الجديد وأدخل الرقم القومي من شهادة الميلاد.

تحديد صلة القرابة

حدد صلة القرابة مع المولود واختر الصفة “ضم الأبناء”.

التأكيد والإضافة

اضغط على زر “إضافة” لتأكيد إضافة المولود على بطاقة التموين.

وفقًا لوزارة التموين، يسمح للمواطن بتقديم طلب واحد فقط، وفي حال اكتشاف أكثر من طلب، سيتم حذفها تلقائيًا.

بإتباع هذه الخطوات، يمكن للأسر المصرية الاستفادة الكاملة من الخدمات التموينية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.