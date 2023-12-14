رابط متاح الآن “رابط التقديم في الكلية العسكرية العراقية” .. الشروط والاوراق المطلوبة

رابط التقديم في الكلية العسكرية العراقية تم نشر رابط التقديم على الكلية العسكرية الدورة 114 في العراق من قبل وزارة الدفاع العراقية، وتم نشر الرابط يوم الثلاثاء، 5 ديسمبر 2023، ويحتوي على الاستمارة الخاصة بالتطوع في الكلية العسكرية للعام 2024، وتم تحديد موعد بدء وانتهاء التقديم، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة وجميع التفاصيل اللازمة.

رابط التقديم في الكلية العسكرية العراقية

إليك كيفية تقديم طلب للالتحاق بالكلية العسكرية بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الدفاع .

. الدخول إلى رابط استمارة التقديم على دورة 114 للكلية العسكرية عبر وزارة الدفاع.

اتجه إلى مكان تعبئة الاستمارة الإلكترونية.

قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح وبدون أخطاء.

قم برفق نسخة ضوئية من وثيقة التخرج (Graduate certificate)، مع توجيهها بشكل خاص إلى الكلية العسكرية.

شروط التقديم على الكلية العسكرية

تفتح وزارة الدفاع العراقية باب التطوع في الكلية العسكرية دورة 114 مع تحديد شروط التقديم، وهي كما يلي: