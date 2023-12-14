منصة مظلتي دفعة ديسمبر كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر وزارة العمل 2023

منصة مظلتي هي من أهم المنصات التي توضح نتائج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في دولة العراق حيث يرغب العديد من المتقدمين في جميع المحافظات العراقية التعرف على تلك الأسماء وقد وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خدمة الاستعلام عن تلك النتائج من خلال منصة مظلتي وسوف نوضح عند ظهور دفعة ديسمبر كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدولة.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

بالدخول على منصة مظلتي في دولة العراق يمكن الاستعلام على اسماء المشغولين في الرعاية الاجتماعية بدولة العراق ولكن بعد تطبيق جميع الضمانات والشروط التي تحتاجها وزارة العمل العراقية من اجغل الحصول على هذا الدعم لذلك سوف نوضح طريقة الاستعلام بالخطوات التالية:

عليكم القيام بالدخول على منصة مظلتي.

ثم بعد ذلك إختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ثم اختيار المحافظة التابعة للمتقدم.

بعد ذلك قم بتنزيل جميع الكشوفات.

ثم البحث بالاسم بالكامل عن أسم المتقدم في دعم الرعاية الاجتماعية

ويتم الإختيار على حسب توفير الضمانات والشروط المطلوبة من الوزارة.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

الكثير من منتظري برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق حيث من المتوقع ظهور النتيجة في بداية العام المقبل لعام 2024 حيث هناك العديد يترقبون نزول دفعة جديدة التي سوف تظهر على منصة مظلتي بالعراق ويحب عند طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية توفير جميع الشروط مع الأوراق الرسمية المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق برعاية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم العراق.