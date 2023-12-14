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عشان متلبسش في الغرامة!! موعد إعادة الانتخابات الرئاسية في مصر 2024
نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أصبحت محل اهتمام المواطنين الذين بدأوا بالبحث المكثف حول موعد إعلان النتائج بعد انتهاء العملية الانتخابية في مصر أمس الثلاثاء، يشهد هذا الاقتراب من النتيجة انتظارًا متزايدًا لمعرفة هوية الفائز بين الأربعة المرشحين للرئاسة.
موعد إعادة الانتخابات الرئاسية في مصر
- تتضمن المرشحين عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة، وحازم عمر، وهم يتنافسون بفارغ الصبر من أجل الفوز بالمنصب الرئاسي، ويتمثل كل منهم برموز تمثل توجهاتهم السياسية المختلفة.
- انطلقت عمليات التصويت داخل مصر في 10 ديسمبر 2023، حيث فتحت لجان التصويت أبوابها للمواطنين لمدة ثلاثة أيام، بإشراف قضائي كامل ومشاركة 14 منظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية.
- أما في الخارج، شهدت الأيام 1، و2، و3 ديسمبر انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، حيث أدلى المواطنون بأصواتهم في العملية الانتخابية باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- فيما يخص فرز الأصوات، تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحصر العددي للأصوات يوم 13 ديسمبر 2023، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
- وفي مرحلة مهمة، حددت الهيئة موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، حيث ستنشر النتائج في الجريدة الرسمية.
- إذا حدث شيئ لإعادة الانتخابات، فقد حددت الهيئة موعدًا للإعادة في الخارج خلال أيام 5، 6، و7 يناير 2024، بينما ستكون في الداخل خلال أيام 8، 9، و10 يناير، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في 16 يناير.