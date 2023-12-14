عشان متلبسش في الغرامة!! موعد إعادة الانتخابات الرئاسية في مصر 2024

نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أصبحت محل اهتمام المواطنين الذين بدأوا بالبحث المكثف حول موعد إعلان النتائج بعد انتهاء العملية الانتخابية في مصر أمس الثلاثاء، يشهد هذا الاقتراب من النتيجة انتظارًا متزايدًا لمعرفة هوية الفائز بين الأربعة المرشحين للرئاسة.

موعد إعادة الانتخابات الرئاسية في مصر