تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 140 الجديدة مترجمة

متابعي مسلسل قيامة عثمان المسلسل التاريخي يبحثون في الوقت الحالي عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 140 وطريقة تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية من أجل الاستمتاع بمشاهدة الحلقة الجديدة المُدبلجة على القناة باللغة العربية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كل هذا، فتابعوا معنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

يتابع الكثيرون الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية، ولهذا يتساءلون الآن عن تردد القناة، وتأتي إحداثيات القناة على النحو التالي:

نايل سات

تردد القناة 12034.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الاستقطاب أفقي.

عرب سات

تردد القناة 11034.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الاستقطاب ناحية العمودي.

الترميز هو 5000.

ويمكن بأي تردد من السابقين تثبيت تردد القناة والاستمتاع بمشاهدة حلقة اليوم، والتي مقرر عرضها بعد ساعات قليلة من الآن باللغة العربية كاملة على جميع المواطنين والمواطنات متابعي المسلسل.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 140

يتم عرض حلقة جديدة أسبوعية من مسلسل قيامة عثمان، حيث الحلقة يتم عرضها في البداية باللغة التركية على القناة التركية، ثم في اليوم التالي يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية وبعد منتصف الليل يتم العرض على موقع قصة عشق، فدعونا نوضح لكم كيف يمكن مشاهدة هذه الحلقة: