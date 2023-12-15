أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة استعلم الآن عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية والتي يبحث عنها الكثير من المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، تستطيع الآن عبر منصة مظلتي الاستعلام عن الذين شملتهم الوجبة واستحقوا الدعم، حيث إن وزارة العمل والشئون الاجتماعية حريصة على تطابق شروط الدعم مع جميع المشمولين قبل إعلان أسماءهم، لذلك يجب على جميع المتقدمين للحصول على دعم الرعاية التوجه إلى منصة مظلتي للتأكد من أهلية استحقاقهم للدعم، لكي يتوجهون بعد ذلك لصرف الدعم الخاص بهم، كيف نستعلم عن استحقاق الدعم من خلال منصة مظلتي، هذا ما سنبينه من خلال الأسطر التالية:

ما هي شروط الاستحقاق المشمولين في الرعاية الاجتماعية؟

قامت وزارة العمل لوضع معايير استحقاق للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، ومن هذه المعايير ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية. عمر المتقدم لدعم الرعاية 18 عاما أو اكثر. أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في العراق. أن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة للدعم، وهي: الأرامل والمطلقات والأيتام، كبار السن، ذوي الإعاقة، العاطلين عن العمل. أن لا يمتلك المتقدم ممتلكات تجارية أو نحوه. أن يقدم المستندات المطلوبة والتي تثبت استحقاقه للدعم. في حالة وجود مرض يعوق عن العمل لابد من تقديم ما يثبت ذلك.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عرب منصة مظلتي

يمكنك الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة مظلتي. اضغط على الاستعلام عن المشمولين بالوجبة الأخيرة “بحث الآن”. ادخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على “بحث”.

يتم عرض لك كشوفات المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة في حالة وجدت اسمك ضمن المشمولين، يمكنك الذَّهاب إلى الصراف للحصول على الدعم.