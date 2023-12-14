السنة دي ختامها مسك “بعد تطبيق الحد الادني للأجور” .. أعرف هتصرف امتى رواتب الموظفين شهر ديسمبر

تمثل زيادة الرواتب لشهر ديسمبر 2023 خطوة هامة نحو تعزيز الرفاه المالي للموظفين في القطاع الحكومي والوزارات، هذه الزيادات تأتي بعد سلسلة من التحديثات التي تم إجراؤها في رواتبهم ابتداءً من شهر أكتوبر الماضي، وتعكس التفاني في تحسين الظروف المالية للعاملين في الخدمة العامة.

الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين شهر ديسمبر

لضمان تيسير عملية استلام الرواتب، نقدم جدولًا تفصيليًا لأيام صرف مرتبات شهر ديسمبر:

يعلن عن بداية صرف المرتبات في 24 ديسمبر 2023.

تتم صرف المتأخرات في الأيام 7، 10، و11 من الشهر نفسه.

أيام الصرف:

24 ديسمبر: أول أيام صرف المرتبات.

25 ديسمبر: ثاني أيام صرف المرتبات.

26 ديسمبر: ثالث أيام صرف المرتبات.

تطورات زيادة الحد الأدنى للأجور

في إطار تعزيز الحياة المالية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2023.

حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 4 آلاف جنيه للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

زيادات الدرجات الوظيفية

تم تحديد زيادات إضافية للدرجات الوظيفية المختلفة، حيث بلغت زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2023:

11 ألف جنيه للدرجة الممتازة.

9 آلاف جنيه للدرجة العالية.

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