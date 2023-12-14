تردد قناة وناسة Wanasa TV الجديد 2024 على النايل سات “اضبطيها الآن ودلعي أطفالك

تردد قناة وناسة Wanasa TV الجديد 2024 أحد أكثر ما يتم البحث عنه في محركات بحث جوجل في الفترة الأخيرة، وذلك بعد انتشار هذه القناة في كافة المنازل، كما أن عدد كبير من أولياء الأمور اظهروا إعجابهم بهذه القناة بشكل كبير، تسعى هذه القناة لعرض كل ما يطلبه المشاهدين من برامج تفيد الأطفال وتقدم لهم التسلية طوال اليوم.

تردد قناة وناسة Wanasa TV الجديد 2024

تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال حتى الآن، والتي لها قاعدة كبيرة من المشاهدين وبالأخص الأطفال يهتمون بها بشكل كبير، وإليكم تردد هذه القناة المميزة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة Wanasa TV الجديد 2024 على عرب سات

يمكن استقبال هذه القناة على كافة الأقمار التي ترغبون بها، والتي من بينها القمر الصناعي عرب سات، وإليكم تردد القناة على ذلك القمر الصناعي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة Wanasa TV الجديد 2024 لمشاهدة أفضل البرامج والأغاني الكرتونية

اتبع الخطوات التالية لضبط القناة واستقبالها للاستمتاع بكافة ما تقدمه: