عرفت هتقبض كام!! موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة 2023

في انتظار موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، يعيش أصحاب المعاشات لحظات الترقب والتوقع لاستمرارية صرف الزيادات الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء، حيث بلغت قيمتها 300 جنيه، وقد بدأت تلك الزيادات بالتوزيع على معاشات نوفمبر 2023.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر

تقدم التأمينات الاجتماعية جدولًا دقيقًا لمواعيد صرف المعاشات في ديسمبر 2023 فبداية، تم صرف المعاشات التي تقل عن 1000 جنيه بالزيادات الجديدة في الأول والثاني من ديسمبر، بينما يشمل الثالث والرابع من ديسمبر صرف المعاشات التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه بالزيادات الجديدة، ويتم صرف المعاشات التي تفوق 2000 جنيه في الخامس والسادس من ديسمبر 2023.

أماكن صرف المعاشات

لأصحاب المعاشات خيارات متعددة لاستلام مدفوعاتهم، حيث يمكنهم زيارة مكاتب البريد المصري، أو الانتقال إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستفادة من بنوك القرى والبنوك التجارية، ومنافذ شركة فوري أو استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وحتى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتصدي لارتفاع أسعار المعيشة، حيث اتخذت الحكومة قرار صرف علاوة استثنائية شهرية بقيمة 300 جنيه لأصحاب المعاشات، وتبلغ تكلفتها السنوية 32 مليار جنيه، يستفيد من هذه الزيادة نحو 10.7 مليون مستفيد في مصر، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، بهدف تحسين جودة حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.